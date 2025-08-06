Fıkra değil gerçek! Gündüz vakti ilçe merkezinde define ararken yakalandılar
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Zonguldak'ta 4 kişi, ilçe merkezinde gündüz vakti dedektörle define ararken suçüstü yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.
İlçe merkezine yakın bir bölgede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
GÜNDÜZ VAKTİ KAZI YAPTILAR
Yapılan fiziki takip sonucu H.D., E.Ö., C.G. ve Ş.Y. isimli şahısların dedektör ve çeşitli kazı malzemeleriyle bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Gündüz vakti kaçak kazı yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
HERHANGİ BİR ESERE ULAŞAMAMIŞLAR
Ele geçirilen dedektör, kazma, kürek, lamba gibi eşyalara da el konuldu. Herhangi bir tarihi esere ulaşamadıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapmak" suçundan Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar