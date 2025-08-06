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Orman kahramanı her şeye rağmen mücadeleyi bırakmadı! Engelli vatandaş kurtarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman kahramanı her şeye rağmen mücadeleyi bırakmadı! Engelli vatandaş kurtarıldı
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bartın'ın merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyünde çıkan orman yangınında 8 ev tahliye edildi. Bir evde mahsur kalan engelli vatandaş jandarma tarafından kurtarıldı. Söndürme çalışmalarına katılan bir gönüllü ise dumandan etkilense de mücadeleyi bırakmaması yüreklere dokundu.

Bartın'da orman yangınının çıktığı bölge havadan görüntülendi. Alevlerin tehdit ettiği evde mahsur kalan bedensel engelli şahıs jandarmalar tarafından kurtarıldı.

ENGELLİ VATANDAŞI JANDARMA KURTARDI

Kayadibi Çavuş köyünde orman yangının yerleşim yerine yaklaşması üzerine yaklaşık 8 ev tahliye edilirken evde bulunan ve bedensel engelli olan Şevki Bayrak, jandarma ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Askerlerin yardımıyla evden çıkarılan engelli şahıs ve yakınları güvenli bölgeye getirildi.

DUMANLARIN ETKİLENDİ, YENİDEN ÇALIŞMALARA KATILMAK İSTEDİ

Yapılan söndürme çalışmalarına katılan bir kişi ise dumandan etkilenerek zor anlar yaşadı. Arkadaşları ve ekiplerin desteği ile bölgeden uzaklaştırılan şahıs, su tankerinin altına çömelerek kafasını ve yüzünü yıkadı. Kendine gelen şahıs, tekrar söndürme çalışmalarına katılmak isteyince arkadaşları tarafından güçlükle ikna edildi.

Helikopterlerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında alevlere su taşıyan helikopterden su dolu kovası cep telefonu ile görüntülendi.

ACI TABLO HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık yanarken, yaklaşık 1.5 hektar tarım arazisi de kül oldu. Havadan çekilen fotoğraflarda acı bilançoyu gözler önüne serdi. Ftoğraflarda yemyeşil ormanlık alandaki alevler ile yanarak griye dönen alanlar yer aldı. Yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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