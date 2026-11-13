Ortaokulda akıl almaz olay! Lodos vurdu, küçük Recep parmağından oldu

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, okulda korku dolu anlara neden oldu. 13 yaşındaki Recep'in eli rüzgârın etkisiyle hızla kapanan sınıf kapısına sıkıştı. Yüzük parmağı kopan çocuk apar topar hastaneye götürüldü.

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Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan Cerrah Ortaokulu'nda meydana geldi.

RÜZGAR KAPIYI KAPADI, ÇOCUĞUN PARMAĞI KOPTU

13 yaşındaki Recep O. sınıf kapısından çıkmak istediği sırada şiddetli lodosun etkisiyle kapı aniden hızla kapandı. Kapıya sıkışan öğrencinin sol el yüzük parmağı koptu. Kanlar içerisinde kalan öğrenci için okula sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk tedavisinin ardından öğrenci, ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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