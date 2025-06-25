Otizmli çocuğu istismar etmişlerdi: Şüphelilerin savunmaları mide bulandırdı

Kocaeli'de 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ. Mahmut C.'nin tırına bindi. Burada 3 şüphelinin istismarına maruz kalan çocuk 4 gün sonra Körfez ilçesine bırakıldı. Hakim karşısında mide bulandıran savunmalara imza atan şüphelilerden ikisi beraat etti.

İsyan ettiren olay Kocaeli'de yaşandı. 15 yaşındaki E.Z.İ isimli kız çocuğu, Mahmut C. isimli adamın tırına bindi. İddiaya göre küçük kız burada 3 kişinin istismarına maruz kaldı. 4 günün sonra çocuk Körfez ilçesine bırakıldı.

Olayın ortaya çıkmasıyla tır şoförü Mahmut C., Orhan D. ve Ümit K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Mahmut C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

37 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Olaya ilişkin 11 Nisan 2023'te Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada Mahmut C.; E.Z.İ.'ye karşı işlemiş olduğu "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "Kişiyi hürriyet yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesi hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 3 yıl, "Çocuğu fuhşa teşvik" suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Orhan D. ile Ümit K'ye ise "Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme" suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verilmişti. Mağdur E.Z.İ'nin gerçek yaşının tespiti için verilen ceza sanık avukatlarının itirazı üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

MİDE BULANDIRAN SAVUNMA

Yeniden görülen duruşmanın 5. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Salonda tutuksuz sanık Orhan D. ve taraf avukatları hazır bulunurken, Mahmut C. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanık Orhan D., beraatini istedi. Savunma yapan Mahmut C., "E.Z.İ., yaşını yanlış söyleyerek bizi yanılttı. Buna rağmen ben kendisi ile cinsel birliktelik yaşamadım. Kendisine herhangi bir zorlamada da bulunmadım. Bu hususun gözetilerek hakkımda karar verilmesini talep ederim. E.Z.İ. ile herhangi bir alıp veremediğim yoktur. Kendisi gerçekleri söylememektedir, pişmanlığım vardır" diye konuştu.

2 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, Mahmut C'ye, E.Z.İ.'ye karşı işlemiş olduğu "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "Kişiyi hürriyet yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesi hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 3 yıl, "Çocuğu fuhşa teşvik" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 6 bin TL adli para cezası verdi.

Mağdurenin suç tarihinde 18 yaşından büyük olduğu, mağduru bulunduğu olayda fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasına ve fiile ruhsal yönden mukavemet etmesine mani olacak mahiyet ve derecede gelişimsel bozukluğunun bulunduğu ancak bu durumun hekim olmayanlarca ilk bakışta anlaşılamayabileceğinin ve yakından tanıyanlarca ya da tekrarlayan görüşmelerde anlaşılabileceğinden sanıklar Orhan D. ile Ümit K'ye "Cinsel istismar" suçundan beraat verildi.