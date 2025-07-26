Otomobil tırın altında kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralı var

İzmir Bayraklı'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil arkadan çarptığı tırın altına girdi. Kağıt gibi ezilen otomobilin içinde bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı trafik kazasında1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında çevre yolu İzmir Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıdvan G. idaresindeki 06 YDK 06 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Veysel K. yönetimindeki 45 UE 797 plakalı tıra arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Rıdvan G. ile yolcu konumundaki Ömer Öztürk araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçta sıkışan iki kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolcu konumundaki Ömer Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Rıdvan G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ömer Öztürk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü Veysel K.’nın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.