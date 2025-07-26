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Gaziantep’te feci kaza: Beton mikseri anne ve oğlu ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep’te feci kaza: Beton mikseri anne ve oğlu ayırdı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te beton mikserinin altında kalan motosikletteki kadın hayatını kaybetti, sürücü oğlu ise yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde Araban Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 

İddiaya göre, İbrahim S. idaresindeki motosiklet, kavşaktan döndüğü esnada yolun sağında park halinde bulunan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ancak bu sırada dengesini kaybeden sürücü ve arkasındaki annesi Zeynep S. yola savruldu.

Gaziantep’te feci kaza: Beton mikseri anne ve oğlu ayırdı - 1. Resim 

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALDI

Yere düşen kadın, hemen arkalarından gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Gaziantep’te feci kaza: Beton mikseri anne ve oğlu ayırdı - 2. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosikletten düşerek mikserin altında kalan Zeynep S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı oğlu ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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