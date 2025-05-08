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Pancar için gitti, dönemedi: Yaşlı kadın dağda can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pancar için gitti, dönemedi: Yaşlı kadın dağda can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bitlis'in Hizan ilçesinde pancar toplamak için dağa giden 62 yaşındaki Sarihe Bingöl, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Bingöl’ün cenazesi ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için hastaneye götürüldü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu.

Örgülü köyünde yaşayan 62 yaşındaki Sarihe Bingöl, dün pancar toplamak için dağa gitti. Bingöl'ün, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Pancar için gitti, dönemedi: Yaşlı kadın dağda can verdi - 1. Resim

CESEDİ BULUNDU

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, dron ile yaptıkları aramalarda Bingöl'ün kayalıklardan düşüp, kar kütlesi ve kaya arasına sıkıştığını tespit etti. Bingöl'ün hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, kadının cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Bingöl'ün cenazesi, otopsi için Hizan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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