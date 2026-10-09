Şifa bulmak için kaplıcaya giden, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir pansiyonda konaklayan 79 ve 80 yaşındaki karı koca, iki gün boyunca odalarından çıkmayınca yapılan kontrolde banyoda ölü bulundu. Kükürt gazından zehirlenmiş olabilecekleri değerlendirilen çiftin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Feci olay, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Yaşariye Ünver (79) ve eşi Tahsin Ünver (80), iki gün önce bölgedeki bir pansiyona yerleşti.

Pansiyonda sır ölüm: İki gün odadan çıkmayan yaşlı çiftin cesedi bulundu

İKİ GÜN ODALARINDAN ÇIKMADILAR

Çiftin odaya girmesinin ardından iki gün boyunca dışarı çıkmaması üzerine pansiyon işletmecileri kontrol etmek istedi. Pansiyon işletmecisi tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çift banyoda hareketsiz halde bulundu.

Pansiyonda sır ölüm: İki gün odadan çıkmayan yaşlı çiftin cesedi bulundu

YAŞLI ÇİFT ÖLÜ BULUNDU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yaşariye ve Tahsin Ünver çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Pansiyonda sır ölüm: İki gün odadan çıkmayan yaşlı çiftin cesedi bulundu

KÜKÜRT GAZI ŞÜPHESİ

Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde yaşlı çiftin vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmazken, çiftin kükürt gazından zehirlenmiş olma ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. Tahsin ve Yaşariye Ünver çiftinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

Pansiyonda sır ölüm: İki gün odadan çıkmayan yaşlı çiftin cesedi bulundu

Yaşlı çiftin otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketleri olan Uşak'ın Sivaslı ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala