Bursa'da bir otel sahibi daha önce para ve yemek verdiği şahıs tarafından gasp edildi. Otelden içeri küfür ederek giren şüpheli, otel sahibinin önündeki bilgisayarı alarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından bilgisayar kırılırken, kaçan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. İşletme çalışanı "Şikayetçi olacağım, kendisine yardım ettiğimiz biriydi arada gerek yemek gerek para olsun elimizden geldiğince destek veriyorduk böyle bir durum yaşadık" dedi.

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Bursa'da bir otele küfür ederek giren şüpheli, otel sahibinin önünde bulunan bilgisayarı saniyeler içinde çalarak kaçtı. Ne olduğunu anlayamadan bilgisayarının çalındığını gören otel sahibi, şüphelinin peşinden koştu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kaçarken yere düşen şüpheli, çaldığı bilgisayarı da kırdı.

Para alıp, yemek yediği oteli gasp etti! Bilgisayarı kaptığı gibi kaçtı

KAPTIĞI GİBİ KAÇMAYA BAŞLADI

Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otele küfür ederek ve koşar adımlarla giren kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, doğrudan otel sahibinin önündeki bilgisayara yöneldi. Bilgisayarı hızla alan şüpheli, hiç vakit kaybetmeden koşarak otelden uzaklaşmaya çalıştı.

Para alıp, yemek yediği oteli gasp etti! Bilgisayarı kaptığı gibi kaçtı

BİLGİSAYAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bilgisayarının gözleri önünde çalınmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan otel sahibi, hemen şüphelinin peşine düştü. Bir süre kaçmayı sürdüren şüpheli, koştuğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşmenin etkisiyle çaldığı bilgisayar da kırıldı.

Para alıp, yemek yediği oteli gasp etti! Bilgisayarı kaptığı gibi kaçtı

YEMEK VE PARA VERİYORDUK

Hırsızlık ve yaşanan kovalamaca anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, mağdur otel sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.

Para alıp, yemek yediği oteli gasp etti! Bilgisayarı kaptığı gibi kaçtı

Otel çalışanı, "İçeriye küfür ederek daldı, ben ne olduğunu anlamadan bilgisayarı alıp kaçtı. Hemen peşinden koştum, kaçarken yere düştü bilgisayarı da düşürdü bilgisayar kırıldı, yaklaşık 70 - 80 bin TL civarında zararım var. Şikayetçi olacağım, kendisine yardım ettiğimiz biriydi arada gerek yemek gerek para olsun elimizden geldiğince destek veriyorduk böyle bir durum yaşadık " ifadelerini kullandı. Polis bilgisayarı çalıp kayıplara karışan o şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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