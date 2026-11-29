Paramotorla havalanmıştı, gölete çakıldı! Kulüp başkanı Salim Gören yaralandı
Uşak'ta paramotorla uçuş yaptığı sırada Karaağaç Göleti'ne düşen Türkiye Hava Sporları Federasyonu Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı Salim Gören yaralandı. Hastaneye kaldırılan başkanın son sağlık durumu belli oldu.
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Yeşilkaraağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne paramotorla uçuş yaptığı sırada düşen kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA YAPAN KİŞİ BAŞKAN ÇIKTI
Ekipler tarafından göletten çıkarılan kişinin Salim Gören olduğu belirlendi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gören'in tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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