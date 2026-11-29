Uşak'ta paramotorla uçuş yaptığı sırada Karaağaç Göleti'ne düşen Türkiye Hava Sporları Federasyonu Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı Salim Gören yaralandı. Hastaneye kaldırılan başkanın son sağlık durumu belli oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yeşilkaraağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne paramotorla uçuş yaptığı sırada düşen kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Paramotorla havalanmıştı, gölete çakıldı! Kulüp başkanı Salim Gören yaralandı

KAZA YAPAN KİŞİ BAŞKAN ÇIKTI

Ekipler tarafından göletten çıkarılan kişinin Salim Gören olduğu belirlendi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gören'in tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala