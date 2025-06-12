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Pendik'te kayıp olarak arandı! Gerçek 2 gün sonra ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pendik&#039;te kayıp olarak arandı! Gerçek 2 gün sonra ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pendik'te aracı Aydos Ormanı yakınında bulunan Şaban Aksoy (49), ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine 2 gün boyunca kayıp olarak arandı. Arama çalışmalarına; AFAD, polis, sağlık ekipleri, belediyeler ve K-9 köpeği de katıldı. Aksoy'un, Sancaktepe'deki diğer evinde olduğu belirlendi.

10 Haziran'dan itibaren haber alınamayan Şaban Aksoy'un bulunması için Pendik Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak yakınındaki Aydos Ormanı çevresinde yürütülen arama çalışmaları aralıklarla 2 gün boyunca devam etti.

AFAD, polis, sağlık ekipleri ve bazı derneklerin, belediyeler ile K-9 köpeği yardımıyla yürüttükleri arama çalışmaları, bir arkadaşının Aksoy'un Sancaktepe'deki evinde olduğunu bildirmesi üzerine sona erdi.

Polis ekipleri, Şaban Aksoy'un evinde olduğunu tespit etti.

Pendik'te kayıp olarak arandı! Gerçek 2 gün sonra ortaya çıktı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Şaban Aksoy'dan 10 Haziran'da öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, takip cihazı bulunan aracının Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak'ta park halinde olduğunu tespit etmişti. Adreste yedek anahtarla açtıkları araçta Aksoy'un cep telefonunu bulan aile, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Pendik'te kayıp olarak arandı! Gerçek 2 gün sonra ortaya çıktı - 2. Resim

Aksoy'un aracının bulunduğu alana yakın çevrede ve ormanda arama çalışması başlatan ekipler, aralıklarla arama çalışmalarına devam etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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