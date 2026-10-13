Pitbull cinsi köpek, kediyi parçaladı: Pişkin sahibine verilen ceza belli oldu!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadının ağızlıksız şekilde gezdirdiği yasaklı ırk Pitbull cinsi köpek, bir sokak kedi parçaladı. Duruma tepki gösteren mahalleliye bağıran kadın, "Ne yapayım köpek bu." diyerek karşılık verince vatandaşlar çileden çıktı. Görüntülerin ardından gözaltına alınan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadına 95 bin TL ceza kesildi.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde önceki gün bir kadın, beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğini, ağızlıksız şekilde sokakta gezdirmeye çıkarmıştı. O sırada yoldan geçen kediye saldıran yasaklı ırk köpek, saniyeler içerisinde hayvanı öldürmüştü.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar kadına bağırarak tepki gösterirken, kadın "Ne yapayım köpek bu." diyerek karşılık vermişti.

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GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada kan donduran görüntülerin yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Polis, köpek sahibi A.Ç., isimli kadını gözaltına aldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Emniyet sorgusunun ardından kadın, ‘hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma' suçundan adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.Ç., isimli kadına 95 bin TL ceza kesildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEsenyurt

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