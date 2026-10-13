Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Pitbull cinsi köpek, kediyi parçaladı: Pişkin sahibine verilen ceza belli oldu!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadının ağızlıksız şekilde gezdirdiği yasaklı ırk Pitbull cinsi köpek, bir sokak kedi parçaladı. Duruma tepki gösteren mahalleliye bağıran kadın, "Ne yapayım köpek bu." diyerek karşılık verince vatandaşlar çileden çıktı. Görüntülerin ardından gözaltına alınan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadına 95 bin TL ceza kesildi.

Kaydet
|

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde önceki gün bir kadın, beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğini, ağızlıksız şekilde sokakta gezdirmeye çıkarmıştı. O sırada yoldan geçen kediye saldıran yasaklı ırk köpek, saniyeler içerisinde hayvanı öldürmüştü.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar kadına bağırarak tepki gösterirken, kadın "Ne yapayım köpek bu." diyerek karşılık vermişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Sokak ortasında pitbull dehşeti! 5 çocuk annesi kadının parmağı koptu
GÜNDEM

Sokak ortasında pitbull dehşeti! 5 çocuk annesi kadının parmağı koptu

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada kan donduran görüntülerin yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Polis, köpek sahibi A.Ç., isimli kadını gözaltına aldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Emniyet sorgusunun ardından kadın, ‘hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma' suçundan adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.Ç., isimli kadına 95 bin TL ceza kesildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.