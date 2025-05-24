Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Polis memurunun kiraladığı araçtan çıktı! Hepsi ölümcül silahlar

Polis memurunun kiraladığı araçtan çıktı! Hepsi ölümcül silahlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Polis memurunun kiraladığı araçtan çıktı! Hepsi ölümcül silahlar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'dan, İstanbul'a gitmekte olan ve durumundan şüphelenilerek Sakarya'da polis ekiplerince durdurulan otomobilden adeta cephanelik çıktı. Konu ile alakalı adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Polis memurunun kiraladığı araçtan çıktı! Hepsi ölümcül silahlar - 1. Resim

İSTANBUL'A GİDİYORDU

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır'dan, İstanbul'a seyir halinde olan ve durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu öğrenilen M.A.K. idaresindeki kiralık araçta yapılan aramalarda; 9 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 17 adet kaleşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet kaleşnikof mermisi ve 32 adette tabanca mermisi ele geçirildi. Konu ile alakalı adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızının hayatını kabusa çeviren çocuğun babasını bıçakladı! Sokak ortasında darbedildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızının hayatını kabusa çeviren çocuğun babasını bıçakladı! Sokak ortasında darbedildi - 3. SayfaKızının hayatını kabusa çeviren çocuğun babasını bıçakladı! Sokak ortasında darbedildiRahatlığı 'pes' dedirtti! Çaldığı bisikleti bırakıp park halindeki motoru aldı - 3. SayfaÇalıntı bisikletten indi, bir başka aracı çaldıTekel bayi davasında 150 sayfalık gerekçeli karar! Her satırı kan donduruyor - 3. SayfaTürkiye'nin konuştuğu vahşette gerekçeli kararBu sefer sahipli köpek saldırdı! 6 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı - 3. Sayfa6 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı! Sahipli köpek saldırdıTekirdağ'da 926 milyon liralık vurgun! 1222 vatandaşı dolandırmışlar - 3. SayfaTekirdağ'da 926 milyon liralık vurgun!Araç şarampole uçtu, bir aile yok oldu! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaAraç şarampole uçtu, bir aile yok oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...