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Pompalı dehşeti! Sakarya’da babasını vuran genç tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Pompalı dehşeti! Sakarya’da babasını vuran genç tutuklandı
Aile İçi Şiddet, Cinayet, Pompalı Tüfek, Tutuklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da aile içi şiddet can aldı. Babasını pompalı tüfekle vuran genç tutuklandı, ağır yaralanan baba ise 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan baba, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltında olan oğlu ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, POMPALIYLA ATEŞ ETTİ

14 Temmuz günü Erenler ilçesi 1186. Sokak'ta meydana gelen olayda, B.A.(23) ile babası E.A.(40) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. pompalı tüfekle babasına ateş ederek ağır yaraladı. 

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk ederken şüpheli oğul, bölgede bulunan bir camiinin avlusunda saklanırken yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Hastaneye sevk edilen baba E.A., 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli oğul ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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