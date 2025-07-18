Restoranda kurşun yağdırmıştı! Mahkemede kan donduran savunma: Planlasam kamera olmayan yerde öldürürdüm

Burdur'da 31 Ekim 2024 tarihinde restoranda tartıştığı Hüseyin Mete'ye (42) 6 el ateş edip öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Ramazan Uçar (36), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı, sanık için "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istedi. "Tasarlayarak öldürme" suçlamasını reddeden Uçar, "Tasarlama unsuru olsa kendisine bir şekilde istediği parayı hazırladığımı söyler onu kameraların olmadığı bir yerde öldürürdüm" dedi.

Burdur'da bir restoranda karşılaştığı Hüseyin Mete'yi "kasten öldürme" suçundan tutuklanan Ramazan Uçar, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Uçar, Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlandıç Maktulün babası Nihat Mete ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SAVCININ MÜTALAASI: TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddia makamı, mütalaada sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ve "tutukluluk halinin devamına" kararının verilmesini talep etti. Müşteki avukatı, mütalaaya katıldıklarını beyan ederek sanığın "haksız tahrik" hükümlerinden yararlanmak istediğini ancak olayın tasarlayarak gerçekleştirildiği için haksız tahrik hükümleri uygulanmamasını, sanığın en üst seviyeden cezalandırılmasını talep etti.

ACILI BABA: EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Maktul Hüseyin Mete'nin babası Nihat Mete, mütalaaya katıldığını beyan etti ve sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını beyan edip, mütalaaya karşı yazılı savunmada bulunmak için ek süre talep etti. Ayrıca olayda tasarlayarak öldürme unsularının bulunmadığını belirtip, soruşturma aşamasındaki tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmesini isteyerek, müvekkilinin uygun görülen şartlarda tahliyesini talep etti.

Hüseyin Mete

"TASARLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ OLSAYDIM KAMERALARIN OLMADIĞI BİR YERE ÇAĞIRIRDIM"

Tutuklu sanık Ramazan Uçar, mahkemedeki savunmasında mütalaadaki tasarlama kısmını kabul etmediğini belirterek, "Hüseyin Mete'yi öldürmeyi planlamadım. Kendisine telefonla dahi ulaşmaya çalışmadım. Kendisi beni sürekli aradı, para istedi. Para vermeyeceğimi söyleyince ağıza alınmayacak küfürler, hakaretler ederek tehditte bulundu. Şikayetçi olmayayım diye eşimle, çocuklarımla tehdit etti. Daha fazla dayanamadığım için telefondan ve sosyal medyadan engelledim. Ondan uzak durmaya çalışıyordum. Olay günü orada olmadığını söyledikleri için içeriye girdim. Geleceğini bilseydim mekana dahi girmezdim. O gün Hüseyin Mete mekana geldiğinde önce uzak bir masaya oturmuştu. Beni gördükten sonra yan masama gelip oturdu. Orada da bana tehdit ve hakaretlerde bulunmaya devam etti. Tasarlayarak öldürmüş olsaydım, kendisine bir şekilde parasını hazırladığımı söyler onu kameraların olmadığı bir yere çağırıp orada öldürürdüm. Olayda kesinlikle tasarlama unsuru yoktur" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

6 EL ATEŞ EDİP, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Sinan Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddialara göre aralarında geçmişten gelen husumet bulunan Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete aynı mekânda karşılaştı. Ramazan Uçar, Hüseyin Mete'nin bulunduğu masaya yakın bir yere oturduktan kısa süre sonra yanında taşıdığı tabanca ile Mete'ye 6 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçar, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Uçar hakkında "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.