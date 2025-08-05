Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da dehşet! 2 arkadaşını öldürüp teslim oldu

Samsun'da dehşet! 2 arkadaşını öldürüp teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da dehşet! 2 arkadaşını öldürüp teslim oldu
Samsun, Cinayet, Öldürme, Tüfek, Teslim Olma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da Erol Ay isimli şahıs, kendi evinde arkadaşları Taner Deniz ve Tarık Acar'ı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Erol Ay, 2 saat sonra polise teslim oldu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi olan Konakören Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında Erol Ay (41) kendi evinde arkadaşları Taner Deniz (30) ve Tarık Acar (34) ile oturup sohbet ettikleri sırada aralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Erol Ay, arkadaşları Taner Deniz ve Tarık Acar'ı tüfekle ateş ederek sırt ve karın bölgelerinden vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Taner Deniz ve Tarık Acar'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Deniz ve Acar'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Erol Ay ise olaydan 2 saat sonra Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Erol Ay sorgulanmasının tamamlanmasının ardından Çarşamba ilçesindeki adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Unutulan miras… Osmanlı’nın büyük alimi Molla Arap’ın kabri sahipsiz kaldıAbdurrahman Tutdere kimdir, nereli, kaç yaşında? Adıyaman Belediye Başkanı göreve iade edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuzenlerin tartışmasında kan döküldü! Biri mezara diğeri hapse gitti - 3. SayfaKuzenlerin tartışmasında kan döküldü!Şırnak'ta orman yangını! Alevler kontrolden çıktı - 3. SayfaŞırnak'ta orman yangını! Alevler kontrolden çıktıKırmızı ışıkta geçti, canından oldu! 1 hafta sonra düğünü olacaktı... - 3. SayfaKırmızı ışıkta geçti, canından oldu!Eşini ve oğlunu öldürmüştü, korkunç detay ortaya çıktı: Uyanmadılar... - 3. SayfaKorkunç detay ortaya çıktı! Arayanlar böyle söylemişSamsun'da ilginç görüntü! Taşkınlık yaptı, polisten kaçmak için denize atladı - 3. SayfaPolisten kaçmak için denize atladıBilecik'te korkunç olay! Kayıp olarak aranıyordu, ormanda yanmış cesedi bulundu - 3. SayfaKayıp olarak aranıyordu, yanmış cesedi bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...