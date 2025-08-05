Samsun'da dehşet! 2 arkadaşını öldürüp teslim oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi olan Konakören Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında Erol Ay (41) kendi evinde arkadaşları Taner Deniz (30) ve Tarık Acar (34) ile oturup sohbet ettikleri sırada aralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Erol Ay, arkadaşları Taner Deniz ve Tarık Acar'ı tüfekle ateş ederek sırt ve karın bölgelerinden vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Taner Deniz ve Tarık Acar'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Deniz ve Acar'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Erol Ay ise olaydan 2 saat sonra Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Erol Ay sorgulanmasının tamamlanmasının ardından Çarşamba ilçesindeki adliyeye sevk edildi.