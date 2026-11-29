Samsun'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Hurda yığınına dönen araçlarda can pazarı yaşanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Asarcık ilçesi İmamlar Mahallesi Samsun-Kavak yolu üzerinde meydana geldi. Hüsnü Koparan idaresindeki 05 EN 983 plakalı otomobil ile Serdal Kara yönetimindeki 55 SK 943 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Samsun'da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 05 EN 983 plakalı otomobilde bulunan Hatice Koparan hayatını kaybederken, sürücü Hüsnü Koparan ile aynı araçta bulunan Zeynep Koparan, Dicle Koparan ve Deniz Naz Koparan yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Serdal Kara ile araçta bulunan Erdal Kara da yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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