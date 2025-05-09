Samsun'daki 10 fabrika bir günde kabusu yaşadı! Yüzlerce kişi hastaneye koştu

Samsun'da 10 farklı fabrikada 225 işçi yediği tavuktan zehirlendi. Hastanelere başvuranların sayısında artış olması beklenirken yemeklerden alınan numuneler üzerinde çalışmalar başlatıldı.

Samsun'da 10 farklı fabrikada öğle yemeğini yiyen işçiler mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Hastaneye giden 225 işçiden 220'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken 5'i halen tedavi ediliyor.

Yetkililer, bu işçilerin de sağlık durumunun iyi olduğunu ve gün içinde taburcu edilmelerinin beklendiğini açıkladı. Öte yandan hastanelere başvuranların sayısının artması bekleniyor.

MENÜYÜ İNCELEMEYE GÖNDERDİLER

Olay sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri, işçilere sunulan tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısından numuneler alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderdi.

Alınan numunelerde bakteriyel analiz çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, analiz sonuçlarının ardından zehirlenmeye neden olan gıda maddesinin tespit edilerek sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını bildirdi.