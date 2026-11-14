Şanlıurfa'da kahreden kaza! Çocuklar hem öksüz hem yetim kaldı
Şanlıurfa'da otomobil ile kepçenin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada Abdullah Polat ve eşi Seher Polat hayatını kaybetti, 2 çocuğu ise yaralandı.
Kaza, Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi muayene istasyonu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kepçeye, Abdullah Polat idaresindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil çarptı.
KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazada otomobilde bulunan Abdullah Polat ve eşi Seher Polat, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan iki çocuk yaralandı.
ÇOCUJLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yaralı çocuklar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.