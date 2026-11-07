Sekiz defa ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak! Uzman isim Afyon katliamının arka planını değerlendirdi

Afyonkarahisar’da 2’si öğretmen 8 kişinin hayatını kaybettiği vahşetle ilgili soruşturma derinleşirken, olayın hukuki ve psikolojik boyutları netleşiyor. Saldırganın 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacağını belirten uzmanlar; katliamın arkasındaki radikalleşme, empati kaybı ve birikmiş öfke tehlikesine dikkat çekti.

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Afyonkarahisar’da aralarında 2 öğretmenin de bulunduğu 8 kişiyi katledip 1 kişiyi yaralayan saldırgan hakkında başlatılan soruşturma derinleşirken, saldırganın hangi motivasyonla olayı gerçekleştirdiği tartışılmaya başlandı. Klinik Psikolog Metin Aydın ve Hukukçu Oğuz Demir konuyu gazetemize değerlendirdi.

“PSİKOLOJİK SORUNLAR ŞİDDETTİN TEK BAŞINA NEDENİ OLAMAZ”

Klinik Psikolog Metin, “Psikolojik sorunlar şiddettin tek başına nedeni olamaz. Afyon’daki olayda da özellikle araştırılması gereken noktalardan biri, kişisel bir çatışmanın neden başka insanların hayatını hedef alan bir şiddete dönüştüğü. Ancak bu ihtimallerden hareketle saldırganın psikolojisi veya motivasyonu hakkında kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Bunun için kişinin hayat öyküsünün, olay öncesindeki davranışlarının, dijital izlerinin ve adli psikiyatrik değerlendirmesinin uzmanlarca bütüncül biçimde incelenmesi gerekir” dedi. Ayrın, “Daha da tehlikelisi, bu algının ilk muhatabı aşarak onunla ilişkilendirilen başka insanlara da genellemesi. Böylece olayla hiçbir ilgisi olmayan kişiler de aynı düşman kategorisine yerleştirilebilir. Bu süreçte empati kaybı, düşmanlaştırma ve şiddetin zihinsel olarak meşrulaştırılması gibi mekanizmalar etkili olabilir” ifadelerini kullandı.

“SALDIRGAN 8 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLE YARGILANACAK”

Hukukçu Oğuz Demir ise, olayda hayatını kaybeden her bir vatandaş için ayrı ayrı hüküm kurulacağını söyledi. Demir, “Saldırgan 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak. Yaralanan kişiler bakımından ise kasten öldürmeye teşebbüs veya kasten yaralama gündeme gelecek. Ancak infaz rejiminde iki ağırlaştırılmış müebbet ile on ağırlaştırılmış müebbet arasında bir fark bulunmuyor. Dolayısıyla ben olayın hukuki yaptırımından ziyade saldırının motivasyonunu anlamanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür olayların arkasında birikmiş öfke, husumet, intikam düşüncesi veya mağduriyet algısı bulunabiliyor. Radikalleşme sürecinde kişi, yaşadığı sorunlardan giderek başkalarını sorumlu tutmaya, sürekli haksızlığa uğradığına inanmaya ve zamanla şiddeti içselleştirdiği bir noktaya gelebilir” diye konuştu.



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