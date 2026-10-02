Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikleyip 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kişi sevgilisinin evine gitti. Bu sırada sevgilisinin eski eşi de eve gelince panikleyen şahıs camdan çıkmak isterken 3'üncü kattan aşağı düştü. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi gözaltına alındı.

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Adana'da bir şahıs, gece saatlerinde sevgilisinin evine gelen eski eşiyle karşılaşmamak amacıyla pencereden çıkmaya çalıştığı sırada panikleyerek dengesini yitirip 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Öne sürülene göre, Özhan Ö. (42), sevgilisi S.K.'nın evine gitti. Bir süre sonra S.K.'nın boşandığı eski kocası M.A.Ç., kızını görmek amacıyla eve geldi. Fakat S.K., içeride sevgilisi olduğu için kapıyı açmadı.

Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikleyip 3üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine Özhan Ö., M.A.Ç. ile karşılaşmamak amacıyla pencereden çıkmaya çalıştığı esnada panikle dengesini yitirerek 3'üncü kattan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri beton zemine düşen Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, S.K. ile eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına aldı.

Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikleyip 3üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Özhan Ö.'nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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