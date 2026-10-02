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3. Sayfa

Siirt'te aileler çatıştı! Can kayıpları ve yaralılar var

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Siirt'te aileler çatıştı! Can kayıpları ve yaralılar var
Başlık ResmiSiirt'te aileler çatıştı! Can kayıpları ve yaralılar var

Siirt’te akraba aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

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Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Siirt'te aileler çatıştı! Can kayıpları ve yaralılar var
Başlık ResmiSiirt'te aileler çatıştı! Can kayıpları ve yaralılar var

2 ÖLÜ, 5 AĞIR YARALI VAR

İlk belirlemelere göre kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sokak ortasında silahlı çatışma! Yaralılar var
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Sokak ortasında silahlı çatışma! Yaralılar var

Yaralılar, ambulanslarla Batman’ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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