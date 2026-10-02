Siirt'te aileler çatıştı! Can kayıpları ve yaralılar var
Siirt’te akraba aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.
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Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
2 ÖLÜ, 5 AĞIR YARALI VAR
İlk belirlemelere göre kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Sokak ortasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Yaralılar, ambulanslarla Batman’ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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