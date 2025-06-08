Silahla eve baskın düzenlediler! Bayram günü dehşet: 2 kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Haziran 2025 21:05 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 21:28 - Güncelleme:

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir düğünde çocuklardan dolayı iki aile arasında başlayan tartışma dehşet ile son buldu. Gerilim yaşayan aileler daha önce çevredekiler tarafından sakinleştirilirken bugün ailelerden biri diğerinin evine silahlı baskın düzenledi. Baskında 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. ÇOCUKLARDAN DOLAYI TARTIŞMA YAŞANDI Edinilen bilgilere göre, iki ay önce bir düğünde çocuklar arasında yaşanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan iki aile, dün yeniden karşılaşarak tartışma yaşadı. İlgili Haber Otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı EVE SİLAHLI BASKIN DÜZENLENDİ Tarafların çevredekiler tarafından sakinleştirildiği olayın ardından bugün taraflardan biri, diğer ailenin Yenice Mahallesi Değirmen Sokak'taki evine silahlı baskın düzenlendi. Çıkan çatışmada Hasan P. (48) ile kardeşi Yalçın P. (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin P. (45) ve Şehmuz D. (39) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı. İlgili Haber Diyarbakır'daki yangın faciasına ilişkin 2 tutuklama! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru