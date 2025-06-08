Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hac ibadeti sırasında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 14'e çıktı

Hac ibadeti sırasında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 14'e çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hac ibadeti sırasında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 14&#039;e çıktı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kutsal topraklara hac vazifesini yerine getirmek için giden Türk vatandaşlarından hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Türkiye'den ilk kafilenin 29 Nisan'da yola çıkışıyla başlayan 2025 yılı hac organizasyonunda 14 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden mübarek topraklara gelen yaklaşık 2 milyon Müslüman hacı oldu. Arafat'ta vakfe durup güneş battıktan sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçerek vakfe duası yapan, kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geldikleri Cemerat'taki büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıkıp hacı oldular.

Hac ibadeti sırasında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 14'e çıktı - 1. Resim

Türkiye'den ilk kafilenin 29 Nisan'da yola çıkışıyla başlayan 2025 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.

Vefat edenler Mina'daki kabristanlığa defnedilirken, isteyen aileler cenazelerini Türkiye’ye götürdü.

Hac ibadeti sırasında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 14'e çıktı - 2. Resim

91 BİN 196 MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, 2025 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 91 bin 196 muayene yapıldı.

2025 Hac sezonunda Mekke ve Medine'deki sağlık ocaklarında 48 bin 497, Mekke Hastanesinde ise 42 bin 699 olmak üzere bugüne kadar toplam 91 bin 196 muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca Arafat'ta Sahra Hastanesi'nde de 1030 hacıya muayene hizmeti verildi. Mekke Hastanesinde 15, Suud hastanelerinde ise 25 hastanın tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İzmir'in göbeğinde yangın alarmı! Alevler kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'in göbeğinde yangın alarmı! Alevler kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçradı - GündemAlevler kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçradıMadleen gemisi Gazze'ye yaklaşıyor! Saldırı hazırlığındaki İsrail'den internet karartması - GündemSaldırı hazırlığındaki İsrail'den internet karartmasıFerdi Zeyrek için WhatsApp kriz masası kuruldu! Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devrede - GündemEski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devredeKütahya Simav'da korkutan deprem! İşte ilk veriler - GündemKütahya'da korkutan deprem! İşte ilk verilerBakan Fidan ve NATO Genel Sekreteri arasında kritik görüşme - GündemBakan Fidan ve NATO Genel Sekreteri arasında kritik görüşmeVan'da yakalandı! Çuvaldan çıkanları gören ekipler neye uğradığını şaşırdı: Hepsi ölüydü... - GündemVan'da yakalandı! Çuvaldan çıkanlar şoke etti: Hepsi ölüydü...
Sonraki Haber Yükleniyor...