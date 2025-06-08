Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hacılar ziyaret tavafını yapıyor

Hacılar ziyaret tavafını yapıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hacılar ziyaret tavafını yapıyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayram boyunca Kâbe’de ziyaret tavafı yoğun şekilde yapılırken, üç günlük şeytan taşlama ibadeti başladı. Yaşlı ve hasta hacılar taşlamayı vekil aracılığıyla gerçekleştiriyor.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Arafat ve Müzdelife Vakfelerini 9 Zilhicce Arefe günü akşam saatlerinde tamamlayıp gece yarısı Mina’da büyük şeytana 7 taş atan hacılar, 3. farz olan ziyaret tavafını da bayram günleri süresince yerine getirmek için Kâbe’ye koştu.

Hacıların çoğu, bayramın birinci günü hac ibadetinin son farzı olan ziyaret tavafını yaptı. Bayram sabahına kadar yaklaşık 21 bin adım atarak otellerine dönen kafileler ise ilk günü dinlenerek geçirdi. Gençler ve bireysel olarak gelen hacılar da ziyaret tavafı ve sa’y ibadetlerini bayramın ilk gününde büyük ölçüde tamamladı.

Kafileyle gelenler ikinci ve üçüncü gün Kâbe’ye gelerek son farzı yerine getiriyor. Bayram sabahı ihramdan çıkanların Kâbe’ye ihramlı girişi kalmıyor. Bayram boyunca farz ziyaret tavafı yapılıyor ve Kâbe’de yoğunluk oluyor. Üç günlük şeytan taşlama, bayramın ikinci günü öğle namazından sonra başlıyor, gece yarısına kadar devam ediyor. Her gün 7 taş atılıyor; üç günde toplam 21 taş, ilk günle birlikte 49 taş atılmış oluyor. Yaşlı ve hasta hacılar taşlamayı vekil aracılığıyla yaptırabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'de ortalık karıştı! Halk sokağa indi, polis sert müdahale ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da korkutan deprem! Halk endişeye kapıldı - Gündemİstanbul yakınlarında korkutan deprem!Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı'nda anlamlı ziyaret! 2019'da şehit düşen Fikret Dinçer'in ailesi ile görüştü - GündemBakan Yerlikaya'dan Konya'da anlamlı ziyaret!Ferdi Zeyrek'in yaşadığı kazada ihmal mi var? Kızından 'kaçak elektrik' iddiası - GündemFerdi Zeyrek'in yaşadığı kazada ihmal mi var?Cumhur'dan Zeyrek için bir telefon daha! BBP lideri Destici, Özgür Özel ile görüştü - GündemDestici, Özgür Özel ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü! Zeyrek için geçmiş olsun telefonu - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Özel ile görüştüTürkiye'de doğdular, asıl vatanlarına geri dönüyorlar! Suriyelilerin bayram dönüşü sürüyor - GündemTürkiye'de doğdular, vatanlarına geri dönüyorlar!
Sonraki Haber Yükleniyor...