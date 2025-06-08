Hacılar ziyaret tavafını yapıyor

Bayram boyunca Kâbe’de ziyaret tavafı yoğun şekilde yapılırken, üç günlük şeytan taşlama ibadeti başladı. Yaşlı ve hasta hacılar taşlamayı vekil aracılığıyla gerçekleştiriyor.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Arafat ve Müzdelife Vakfelerini 9 Zilhicce Arefe günü akşam saatlerinde tamamlayıp gece yarısı Mina’da büyük şeytana 7 taş atan hacılar, 3. farz olan ziyaret tavafını da bayram günleri süresince yerine getirmek için Kâbe’ye koştu.

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Hacıların çoğu, bayramın birinci günü hac ibadetinin son farzı olan ziyaret tavafını yaptı. Bayram sabahına kadar yaklaşık 21 bin adım atarak otellerine dönen kafileler ise ilk günü dinlenerek geçirdi. Gençler ve bireysel olarak gelen hacılar da ziyaret tavafı ve sa’y ibadetlerini bayramın ilk gününde büyük ölçüde tamamladı.

Kafileyle gelenler ikinci ve üçüncü gün Kâbe’ye gelerek son farzı yerine getiriyor. Bayram sabahı ihramdan çıkanların Kâbe’ye ihramlı girişi kalmıyor. Bayram boyunca farz ziyaret tavafı yapılıyor ve Kâbe’de yoğunluk oluyor. Üç günlük şeytan taşlama, bayramın ikinci günü öğle namazından sonra başlıyor, gece yarısına kadar devam ediyor. Her gün 7 taş atılıyor; üç günde toplam 21 taş, ilk günle birlikte 49 taş atılmış oluyor. Yaşlı ve hasta hacılar taşlamayı vekil aracılığıyla yaptırabiliyor.