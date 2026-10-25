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Şişli'de korkunç olay: 7. kattan düşen genç kadın can verdi!

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Şişli'de korkunç olay: 7. kattan düşen genç kadın can verdi!
Başlık ResmiŞişli'de korkunç olay: 7. kattan düşen genç kadın can verdi!

İstanbul Şişli'de balkondan yan binaya geçmek isterken bastığı tentenin çökmesiyle 7. kattan düşen Kazakistan uyruklu 26 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Ülkeye 1 ay önce turist vizesiyle girdiği tespit edilen genç kadının cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İstanbul Şişli Ergenekon Mahallesi Papa Roncalli Sokak'ta 7 katlı binanın arka tarafındaki en üst katından bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, düşen kişinin Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova (26) olduğunu tespit etti.

Şişli'de korkunç olay: 7. kattan düşen genç kadın can verdi!
Başlık ResmiŞişli'de korkunç olay: 7. kattan düşen genç kadın can verdi!

YAN BİNAYA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Görgü tanıklarının, Bekmakhanova'nın balkondan yan binaya geçmeye çalıştığını, tenteye basması sonucu düştüğünü söylediği öğrenildi.

Şişli'de korkunç olay: 7. kattan düşen genç kadın can verdi!
Başlık ResmiŞişli'de korkunç olay: 7. kattan düşen genç kadın can verdi!

İncelemelerin ardından Bekmakhanova'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bekmakhanova'nın 1 ay önce turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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