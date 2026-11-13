Son sözü Yargıtay söyledi! Patronu ve müşteriyi dolandıran müdüre tazminat şoku

Müşteriden aldığı fazla parayı kendi hesabına yollatan, çalışanına da sahte fatura kestiren 14 yıllık mağaza müdürü kovulunca dava açtı. Tazminat talebi reddedilen yüzsüz müdür dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Mahkeme işvereni haklı buldu, müdür işten çıkarıldı

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, müşteriden kişisel hesabına ödeme alan müdürün işten çıkarılmasını haklı fesih nedeni sayan kararı onadı.

BAŞKA BİR ÇALIŞANI SUÇA DAHİL ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Karara konu olay İstanbul’da bir AVM’de yaşandı. AVM’de 14 yıl boyunca mağaza müdürlüğü yapan bir kişi haksız bir şekilde işten çıkarıldığını ileri sürerek işverene dava açtı. İstanbul 14. İş Mahkemesi, davacının mağaza müdürü olarak görev yaptığı dönemde bir müşteriye yaptığı satışta fatura düzenlemediğini, satış tutarını olduğundan yüksek göstererek müşteriyi yanılttığını ve ödeme yapılması için müşteriye kendi kişisel banka hesabını verdiğini tespit etti. Mahkeme ayrıca davacının, müşterinin fatura taleplerini sürekli ertelediğini ve başka bir çalışandan Excel üzerinden sahte fatura hazırlamasını istediğini belirledi.

HAKLI FESİH SAYILDI

Bu eylemlerin işverenin güvenini kötüye kullanma niteliğinde olduğunu, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmadığını değerlendiren mahkeme, iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle feshedildiği sonucuna ulaştı. Mahkeme, işçinin kıdem ve ihbar tazminatını reddetti, ödenmeyen alacakların ise kabulüne karar verdi. Her iki tarafta karardan memnun olmayarak istinaf haklarını kullandı. Tarafların istinaf başvurularını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 50. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesi kararını usul ve esas yönünden hukuka uygun buldu. Her iki tarafın istinaf başvurusunu da esastan reddetti.

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TAZMİNATI YANDI

Son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. Daire, tarafların temyiz itirazlarını kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görmedi. Bölge Adliye Mahkemesi kararının usul ve kanuna uygun olduğu sonucuna vararak kararı onadı. Mağaza müdürünün kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilirken, ödenmeyen işçilik alacaklarının bir kısmının ödenmesine hükmedildi.

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