Çin'de 47 yaşındaki bir adam, ödenmeyen tazminatlar nedeniyle yaşandığı öne sürülen anlaşmazlığın ardından kepçeyle devlet binasına girdi. Yaklaşık bir saat boyunca binanın girişini ve çeşitli bölümlerini yıkan adam polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmadı.

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Çin'in Şaanşi vilayetinde 47 yaşındaki bir adam, iş makinesiyle hükümet hizmet merkezine saldırdı. Binanın girişini yıkan ve çevresindeki bölümlere zarar veren adamın neden olduğu olay yaklaşık bir saat sürdü.

Xi'an kentinin Xixian Yeni Bölgesi'ne bağlı Fengdong Yeni Şehir'de meydana gelen olayda, bir ekskavatör hükümet hizmet merkezinin girişine yöneldi.

Tazminatını alamayınca kepçeyle devlet binasına dayandı! Camı çerçeveyi indirdi

BİR SAAT BOYUNCA BİNAYI YIKTI

İş makinesini kullanan adam, hükümet kompleksindeki 1 No'lu binanın giriş merdivenlerine, ana tabelasına ve cam kapılarına çarptı.

Yaklaşık bir saat süren olayda kompleksin en az altı bölümün hasar gördü.

Görgü tanıklarından biri, çevredeki insanların korkuya kapıldığını ve olay sırasında kimsenin müdahale etmeye çalışmadığını anlattı.

TAHLİYE EDİLDİ, YARALANAN OLMADI

Olayın ardından hükümet hizmet merkezinde tahliye prosedürleri uygulandı.

Merkezde görevli bir çalışan, personel ve vatandaşların binadan güvenli şekilde çıkarıldığını aktardı.

Polis, 47 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

Hasar gören merkezdeki bazı hizmet gişeleri aynı gün öğleden sonra yeniden faaliyete geçti.

SALDIRININ ARKASINDA TAZMİNAT ANLAŞMAZLIĞI MI VAR?

47 yaşındaki adamın, evleri yıkılan köylülere ödenmediği ileri sürülen tazminatlar nedeniyle iş makinesiyle hükümet binasına saldırdığı iddia edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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