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"Sonunuz Narin gibi olur" diye tehdit etmiş! Öğrencilerini istismar eden öğretmen hakim karşısında!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Sonunuz Narin gibi olur&quot; diye tehdit etmiş! Öğrencilerini istismar eden öğretmen hakim karşısında!
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de özel bir okulda 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan öğretmen hakim karşısında hesap verdi. Öğretmenin, öğrencilerini "Sonunuz Narin gibi olur" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

Kartepe'deki özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan M.A., 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.6 ailenin şikayeti üzerine 7 Ocak'ta gözaltına alınan ve ceza evine gönderilen öğretmen bugün hakim karşısına çıktı. 

"SONUNUZ NARİN GİBİ OLUR" DİYE TEHDİT ETMİŞ

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık M.A., mağdur çocukların aileleri ile taraf avukatı hazır bulundu. Tacize uğradıklarını söyleyen çocuklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayla ilgili dinlenen mağdur anne ve babalar, çocuklarının M.A. tarafından taciz edildiğini, bu durumu çocuklarından öğrendiklerini ve çocukların, M.A. tarafından kimseye anlatmamaları yönünde tehdit edildiğini ifade etti. Çocuklar, M.A.'nın sınıftaki diğer öğrencileri bahçeye çıkartarak kendileriyle tek tek yalnız kaldığını, kimsenin içeri girmemesi için kapıyı kapatıp perdeyi çektiğini anlattı. Ayrıca, çocuklardan bazıları ise durumu ailelerine anlatmaları halinde M.A.'nın kendilerini 'Sonunuz Narin gibi olur' sözleriyle tehdit ettiğini ifade etti.

"OKUL İDARESİNE BİLDİRMEME RAĞMEN ÖNLEM ALINMADI"

Tanık olarak dinlenen okuldaki öğretmen İ.M., "Bana da temaslı davranıp uygunsuz espriler yapınca kendimi geri çekmek zorunda kaldım. Şakalarının içeriği oldukça rahatsız ediciydi. Ayrıca, kız öğrencilerle sınıfta çok samimi ve yakın bir ilişki içindeydi. Havuza girerken çocuklara yönelik bakışları beni rahatsız ediyordu. Tüm bunları okul idaresine bildirmeme rağmen, herhangi bir önlem alınmadı" dedi.

"TEMASIM OLMADI, SUÇLAMALARI REDDEDİYORUM"

22 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan M.A., duruşmadaki savunmasında, "Öğrencilerime hiçbir şekilde temas etmedim, dokunmadım. Annelerinin isteği doğrultusunda görüştüm. Anneleri beni sürekli arayarak çocuklarının sorunlarından bahsediyordu. Bahsedilen iddiaları hiçbir zaman gerçekleştirmedim. Temasım hiçbir zaman olmadı. Sınıfta öğrenciler ile yardım istediklerinden dolayı yalnız kaldım. Suçlamaları reddediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 12 Kasım tarihine erteledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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