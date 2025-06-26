Suç makinesi adamı 'pazar' merakı yakalattı!
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da 18 ayrı suç kaydı bulunan ve 4 yıl hapisle aranan E.K. aylardır aranıyordu. Şüpheli, saklandığı yerden pazar fiyatlarına bakmak için çıkınca yakayı ele verdi.
Trajikomik olay Bursa'da yaşandı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince suçlulara yönelik çalışmalar devam ederken, ekiplerin radarında olan 45 yaşındaki E.K., pazara çıktı.
Şüpheliyi takibe alan polis, E.K.'yı alışveriş yaparken yakaladı.
BİR SONRAKİ PAZARA 4 YIL SONRA ÇIKACAK
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin 18 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İfadesinde "Pazara çıktım" diyen şüpheli sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
O şüpheli bir dahaki pazarını 4 yıl 5 ay 22 gün sonra yapabilecek.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar