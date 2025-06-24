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Tatil zehir oldu! Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tatil zehir oldu! Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir, Urla, Çocuk Ölümü, Boğulma, Tatil, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tatil için İzmir'in Urla ilçesinde ev kiralayan Sarıl Ailesi'nin 3 yaşındaki kızları Nazlı, sitenin havuzuna düştü. Küçük kız boğularak hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz pazar günü Manisa'nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir işletmede çalışan Emrah Sarıl, eşi Aygül Sarıl, 3 yaşındaki kızları Nazlı Sarıl ve yakınları ile birlikte, tatil yapmak ve dinlenmek amacıyla İzmir'in Urla ilçesinde havuzlu bir ev kiraladı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAVUZA DÜŞTÜ

Aile kiraladıkları eve yerleştikleri sırada, iddiaya göre Nazlı bir anda gözden kayboldu. Kızlarının evin bahçesindeki havuza düştüğünü farkeden aile fertleri, hemen havuza koşarak Nazlı'yı çıkardı. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, minik Nazlı'yı Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Tatil zehir oldu! Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Nazlı Sarıl'ın cenazesi, nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Minik Nazlı, bugün ikindi namazını müteakip memleketi Akhisar ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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