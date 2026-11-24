İstanbul, Van ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Tehdit ve cebirle borç tahsilatı yapan, mağdurların araç ve taşınmazlarını değerinin altında devraldıkları saptanan şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, farklı müştekilere yönelik tefecilik faaliyetlerini ortak bir organizasyon ve örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında müşteki ifadeleri, MASAK analizleri, HTS ve baz kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu ve araç tescil kayıtları ile şirketler arasındaki para transferlerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin belirli bir iş bölümü ve hiyerarşik yapı içerisinde hareket ettikleri, faiz karşılığında para vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, borç karşılığında müştekilere ait araç ve taşınmazları gerçek bedelleriyle örtüşmeyen işlemlerle devraldıkları, para hareketlerini farklı kişi ve şirket hesapları üzerinden gerçekleştirerek gizlemeye çalıştıkları öne sürüldü.

28 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca borçların tahsil edilmesi sırasında müştekilere yönelik tehdit ve cebir içerikli eylemlerde bulunulduğu belirlendi. İstanbul merkezli İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında işlem yapılan 34 şüpheliden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 6 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen şüphelilere ait araçlar ile tefecilik faaliyetleri karşılığında müştekilerden alındığı belirlenen arsa, konut ve daire niteliğindeki taşınmazlara da el konuldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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