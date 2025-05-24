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Tekirdağ'da 926 milyon liralık vurgun! 1222 vatandaşı dolandırmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekirdağ&#039;da 926 milyon liralık vurgun! 1222 vatandaşı dolandırmışlar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da paravan şirketler aracılığıyla 926 milyon liralık dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi. 1222 vatandaşın dolandırıldığı ortaya çıkarken, düzenlenen operasyon neticesinde 24 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, paravan şirketler üzerinden yüksek kazanç vadederek 1222 vatandaşı dolandırdığı belirlenen suç örgütüne mensup 49 şüpheli tespit edildi.

Tekirdağ'da 926 milyon liralık vurgun! 1222 vatandaşı dolandırmışlar - 1. Resim

Özel harekât polislerinin desteğiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, ekipler bazı adreslere koçbaşıyla kapıları kırarak girdi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet ruhsatsız tabanca, 107 adet fişek ile paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Tekirdağ'da 926 milyon liralık vurgun! 1222 vatandaşı dolandırmışlar - 2. Resim

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 41 şüpheliden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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