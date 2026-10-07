Teknesiyle denize açıldı! "Geliyorum" mesajından sonra sırra kadem bastı

Bartın’da balık tutmak için teknesiyle denize açılan 35 yaşındaki maden işçisi İlker Mızrak’tan, eşine “Balıkları tuttum geliyorum” mesajı gönderdikten sonra bir daha haber alınamadı. Yaklaşık 7 saattir kayıp olan Mızrak için denizde ve karada arama çalışması başlatıldı.

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Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşayan ve özel bir maden ocağında çalışan 35 yaşındaki İlker Mızrak, balık avlamak için saat 17.00 sıralarında kendi teknesiyle denize açıldı.

Mızrak, denize açıldıktan yaklaşık 1,5 saat sonra eşi Serap Mızrak’a cep telefonundan “Balıkları tuttum geliyorum” mesajını gönderdi. Ancak aradan geçen zamana rağmen eve dönmeyen Mızrak’a telefonla ulaşılmaya çalışıldı.

Defalarca yapılan aramalara rağmen Mızrak’a ulaşılamaması üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.

DENİZDE VE KARADA ARAMA BAŞLATILDI

İhbarın ardından Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri denizde, polis ekipleri ise karada arama çalışması başlattı. Aramalara denizde balıkçılar, karada ise vatandaşlar da destek verdi.

Saatler süren çalışmalara rağmen Mızrak’ın bulunduğu teknenin de kendisinin de izine rastlanamadı.

Mızrak’ın teknesinin motorunun arızalandığı ve akıntının etkisiyle denizde sürüklenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Arama çalışmaları, akıntının etkili olduğu Amasra’dan Zonguldak’ın Filyos ve Bartın’ın İnkumu yönlerine doğru yoğunlaştırıldı.

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YAKINLARI HELİKOPTER BEKLİYOR

Mızrak’ın yakınları ve ilçedeki balıkçılar, arama çalışmalarını Amasra Büyük Liman’da takip ediyor. Gergin bekleyişin sürdüğü limanda aile, denizde botlarla devam eden çalışmaların yanı sıra gece görüşlü helikopterlerle de havadan arama yapılmasını istiyor.

Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle arama çalışmaları sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerin de çalışmalara katılması bekleniyor.

Yaklaşık 7 saattir haber alınamayan Mızrak’ın yakınlarından bazıları limanda beklerken fenalaştı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, fenalaşan yakınlara müdahalede bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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