Trabzon'daki sel felakete yol açmıştı! Kaybolan Halil Satılmış'tan acı haber geldi

Trabzon'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 75 yaşındaki Halil Satılmış sulara kapılarak hayatını kaybetti, cansız bedenine itfaiye ekiplerince ulaşıldı. Akçaabat ilçesinde kaybolan Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları devam ederken, selin etkisiyle kentte ulaşım ağı felç oldu ve birçok noktada su baskınları yaşandı.

Türkiye’nin her yıl karşılaştığı yaz sellerinin ilki Trabzon’da yaşandı.

75 YAŞINDAKİ HALİL SATILMIŞ'TAN ACI HABER

Bir anda bastıran şiddetli yağışın ardından rögarlar taştı. Özellikle Ortahisar ilçesinde hayat felç oldu. Yol, kavşak ve alt geçitler sularla doldu.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün yaşanan yoğun yağışın ardından Fatih Sultan Mahallesi Mervan Küme Evleri mevkiinde 75 yaşındaki Halil Satılmış sel sularına kapılarak kayboldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bugün Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bağlı Su Altı Kurtarma (SAK) Timi tarafından Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan ölen şahıs ile ilgili ailesi fertlerinin herhangi bir kayıp ihbarında bulunmadığı öğrenildi. Akçaabat ilçesindeki kayıp Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları ise sürüyor.