Trenin önünü kestiler, içeri alınmayınca taş atıp kaçtılar

İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak tren istasyonunda, demiryolu hattına girerek hareket halindeki trenin önünü kesen 2 şahıs, makinist tarafından trene alınmayınca trene taş atarak kaçtı.

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İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak Tren İstasyonu'nda, dün akşam saatlerinde, tren istasyondan hareket ettiği sırada raylara çıkan 2 kişi hattı kapattı.

Hem kendi can güvenliklerini hem de sefer güvenliğini hiçe sayan şahıslar, trene binmek istedi. Makinist, güvenlik ve işletme kuralları doğrultusunda şahısları trene almadı.

TRENE TAŞ ATIP KAÇTILAR

Bunun üzerime şahıslar, trene taş attıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Konak Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKonak

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