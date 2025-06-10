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Tünelde dehşet anları! Seyir halinde alev alan otomobil küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya-Isparta karayolunda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Kargı Tüneli içerisinde seyir halindeki araç alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, otomobil tamamen yandı.

Burdur'un Bucak ilçesi Antalya-Isparta karayolunda saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi. Kargı Tüneli içerisindeki bir araçta yangın çıktı.

Tünelde dehşet anları! Seyir halinde alev alan otomobil küle döndü - 1. Resim

ALEVLERİ FARK ETTİ, OTOMOBİLDEN İNDİ

Seyir halindeki 32 ACT 242 plakalı otomobil tünel içerisinde bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tünelde dehşet anları! Seyir halinde alev alan otomobil küle döndü - 2. Resim

ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yol yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Tünelde dehşet anları! Seyir halinde alev alan otomobil küle döndü - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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