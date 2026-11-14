Ordu’da dün gece yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil, sabah saatlerinde bulundu. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

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Ordu Gölköy'de, araçta bulunan kişilerden haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine ekipler çalışma başlattı.

GECE VAKTİ UÇURUMDAN YUVARLANMIŞLAR

Yapılan çalışmalar sonucunda B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobilin Gölköy-Mesudiye yolu Anduz mevkisinde, gece saatlerinde uçurumdan yaklaşık 300 metre aşağı yuvarlandığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçurumdan yuvarlanan aracı saatler sonra buldular! 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü B.K. ile araçta bulunan A.T. ve M.Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. 3 kişinin cenazesi, Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uçurumdan yuvarlanan aracı saatler sonra buldular! 3 kişi hayatını kaybetti

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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