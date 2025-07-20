Ümraniye'de korkunç ölüm! Birini vurduğunu fark edince tüm kayıtları sildi: Sonrasında itiraf geldi...

İstanbul Ümraniye'de 56 yaşındaki Rıfat Üretir, yürürken sırtına isabet eden havalı tüfek mermisiyle hayatını kaybetti. Atışın, film setlerine ekipman sağlayan bir iş yerinden yapıldığı belirlendi. Şüpheli Numan O.Ö. önce inkâr ettiği suçu itiraf ederek, panikle kamera kayıtlarını sildiğini ve silahı parçalayıp attığını söyledi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi.

Korkunç olay, 10 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde yaşandı.

Mobilya ustası ve iki çocuk babası 56 yaşındaki Rıfat Üretir, bir arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada sırtından vurularak yere yığıldı. Kısa süreliğine ayağa kalkıp birkaç adım atabilen Üretir, ardından tekrar yere düştü.

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PANİKLE MERDİVEN BOŞLUĞUNA KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üretir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, Üretir'in vurulduğu anda yere düştüğü, yanındaki arkadaşının ise panikle bir binanın merdiven boşluğuna saklandığı ve telefonla yardım çağırmaya çalıştığı tespit edildi.

"SİLAH SESİ DUYMADIM, SADECE MERMİ RÜZGARI GİBİ BİR SES GELDİ"

Olay sırasında Üretir'in yanında bulunan arkadaşı M.Y., polise verdiği ifadede herhangi bir silah sesi duymadığını, ancak olaydan saniyeler önce yakından geçen iki mermi rüzgarı sesi duyduğunu söyledi. Adli incelemelerde Üretir'in sırtına alüminyum bir cismin isabet ettiği ve bu cismin havalı tüfek mermisi olduğu tespit edildi. Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, lazerle atış güzergahını belirleyerek silahın ateşlendiği noktayı belirledi. Tespitler sonucunda, olay yerine yaklaşık 142 metre uzaklıktaki bir iş yeri şüpheli olarak değerlendirildi.

KAMERA KAYITLARINI SİLDİ, ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA İTİRAF GELDİ

Film ve dizi yapımlarına havalı tüfek ve ekipman temin ettiği belirlenen iş yeri sahibi Numan O.Ö., polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Olaydan sonra iş yerindeki güvenlik kameralarının silindiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde suçlamaları reddetti ancak daha sonra suçunu itiraf etti. Elindeki havalı tüfekle sokağa doğru deneme atışı yaptığını, birini vurduğunu fark edince paniğe kapıldığını ve bu nedenle kayıtları sildiğini ifade etti. Şüpheli, olayda kullandığı silahı da parçalayarak otoyolda farklı yerlere attığını söyledi.

500 METRE MENZİLLİ ÖZEL TÜFEKLE ATEŞ ETTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan teknik incelemelerde, olayda kullanılan silahın 500 metre menzilli, 200 bar hava basıncıyla çalışan bir havalı tüfek olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Numan O.Ö., 'kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

"ACIMIZIN TARİFİ YOK"

Rıfat Üretir'in ağabeyi Murat Üretir, "Kardeşim, bir arkadaşıyla beraber buraya geliyor. Buradan da yukarıya gitmek istiyorlar. Arkadan bir yerden, 140 metre aşağıdan kurşunla katlediliyor kardeşim. Yani çok büyük acı içerisindeyim. Bunun bir tarifi yok. Böyle kolay bir ölüm olmaması lazım. Acımı anlatmaya, ailemizin yaşadıklarını tarif etmeye kelime yetmiyor. Çok üzgünüz. Suçluların cezasını çekmesini istiyoruz. Allah razı olsun polisimizden. Çok mücadele ettiler. Belediye Başkanımız İsmet bey de sürecin başından beri bizi yalnız bırakmadılar, taziyemize kadar geldiler. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Geri getirecek mi kardeşimi? Tabii ki getirmeyecek. Ama en azından gönlümüze bir nebze su serpildi. Ama ben bunun peşini bırakmayacağım. Cezasını çekmesini istiyorum. Başkalarının da ölmesini istemiyorum. Yaram çok büyük. Üç tane kurşun geliyor. Bir tane kurşun isabet ediyor. Zaten o tek kurşunla yıkılıyor kardeşim. Herkesin yardımına koşan, iyilik isteyen bir insandı. İki çocuğu var; bir oğlu, bir kızı. Perişanlar" dedi.

Öte yandan, Rıfat Üretir'in yolda yürüdüğü sırada vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.