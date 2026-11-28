Uşak'ta otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu astsubay olduğu öğrenilen sürücü, polis memuru eşi ve kayınvalidesi öldü. Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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Uşak'ta, astsubay olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Mehmet Bulanmaz'ın kullandığı otomobil, Gazi Bulvarı'nda yoldan çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta feci kaza: Duvara çarpan otomobil, bir aileye mezar oldu

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, sürücü, polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün (62) hayatını kaybettiğini belirledi.

Uşak'ta feci kaza: Duvara çarpan otomobil, bir aileye mezar oldu

BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan B.K. (37) ve A.M.K. (4) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Bulanmaz çiftinin kısa bir süre önce evlendikleri öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Uşak Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIUşak

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