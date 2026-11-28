Uşak'ta feci kaza: Duvara çarpan otomobil, bir aileye mezar oldu
Uşak'ta otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu astsubay olduğu öğrenilen sürücü, polis memuru eşi ve kayınvalidesi öldü. Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Uşak'ta, astsubay olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Mehmet Bulanmaz'ın kullandığı otomobil, Gazi Bulvarı'nda yoldan çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, sürücü, polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün (62) hayatını kaybettiğini belirledi.
BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan B.K. (37) ve A.M.K. (4) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Bulanmaz çiftinin kısa bir süre önce evlendikleri öğrenildi.