İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te uyuşturucu ticareti ve sahte belge düzenlendiği belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 196 sahte pasaport, 30 kimlik, farklı illere gönderilmeye hazır 36 sahte ikamet izni ve 83 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden yabancı uyruklu olanın Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

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İstanbul Fatih'te iki ikamete düzenlenen operasyonlarda sahte 196 pasaport, 30 kimlik ve 36 sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda bir yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE PASAPORT VE KİMLİKLER ELE GEÇİRİLDİ

Evdeki aramalarda, 83 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ile sahte 196 pasaport ve 30 kimlik ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Yine Fatih ilçesinde, Saraç İshak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde başkalarına ait kimlik bilgileri kullanılarak düzenlenen sahte ikamet izin belgelerinin farklı illerdeki yabancı uyruklu kişilere gönderildiği öğrenildi.

36 SAHTE İKAMET İZİN BELGESİNE EL KONULDU

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi C.C'yi (46) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 27 zarfta başkaları adına düzenlenmiş 36 sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Fatih Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIFatih

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