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Vahşetin böylesi! Eski sevgilisine işkence yaptırdı, kulağı ve burnu koptu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Vahşetin böylesi! Eski sevgilisine işkence yaptırdı, kulağı ve burnu koptu
İşkence, Cinayet, Ankara, Evli, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da evli bir kadın, anlaşmazlık yaşadığı eski sevgilisine ağabeyi ve babası tarafından işkence yaptırdı. Darp edilen adamın kulağı burnu koparken, saldırganlar o anları bir de kayda aldı.

Aydın'da yaşayan evli bir kadın, M.A. ile yaşadığı ilişki ortaya çıkınca erkek arkadaşıyla birlikte başka bir şehre taşındı. Bir süre sonra M.A. ile anlaşmazlık yaşayan kadın, Ankara'ya gelerek babaevine yerleşti.

KULAĞI VE BURNU KOPARILDI

Kadının ağabeyi ve babası, tuzağa düşürmek istedikleri M.A.'yı Ankara'ya çağırarak, konuşmak istediklerini söyledi. Teklifi kabul M.A.'yı Ankara'da alıkoyan baba ile ağabey, kaçırdıkları adamı ıssız bir yere götürdü. Burada işkenceye maruz kalan M.A.'nın kulağı ve burnu koparıldı.

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Öldüresiye darp edilen adam, ağabey tarafından da kamera kaydına alındı. Darp edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan M.A.'nın burada da sevgilisi tarafından şikayetçi olmaması için tehdit edildiği ileri sürüldü.

Öldüresiye darp edilen M.A.'nın olayın ardından kız arkadaşının ailesiyle bir araya geldiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde M.A.'nın evlilik işlemlerini başlatmak için ziyarete geldiği ve uğradığı işkence hakkında konuştuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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