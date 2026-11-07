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Van'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı, 7 ölü çok sayıda yaralı var

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Son dakika... Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken gelen ilk bilgilere göre 7 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

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Kaza Van-Özalp karayolunda meydana geldi. Tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Van'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı, 7 ölü çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiVan'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı, 7 ölü çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma, AFAD, UMKE, Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Van'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı, 7 ölü çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiVan'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı, 7 ölü çok sayıda yaralı var
Van'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı, 7 ölü çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiVan'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı, 7 ölü çok sayıda yaralı var
Van'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı, 7 ölü çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiVan'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı, 7 ölü çok sayıda yaralı var
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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