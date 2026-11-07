Van'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı, 7 ölü çok sayıda yaralı var
Son dakika... Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken gelen ilk bilgilere göre 7 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
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Kaza Van-Özalp karayolunda meydana geldi. Tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma, AFAD, UMKE, Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
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