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Van'da kazı çalışmasında lokanta çöktü

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Van'da kazı çalışmasında lokanta çöktü
Başlık ResmiVan'da kazı çalışmasında lokanta çöktü

Van’ın İpekyolu ilçesinde eski Belediye İş Merkezi’nin bulunduğu alanda sürdürülen kazı çalışmaları sırasında bitişikteki lokantada çökme meydana geldi. Paniğe neden olan olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

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Van'ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Hastane 2. Sokak’ta gece saatlerinde, geçmiş yıllarda yıkılan Belediye İş Merkezi’nin bulunduğu alanda iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları sırasında, kazı alanının bitişiğinde faaliyet gösteren lokantanın bazı bölümleri çöktü.

Van'da kazı çalışmasında lokanta çöktü
Başlık ResmiVan'da kazı çalışmasında lokanta çöktü

PANİĞE NEDEN OLDU

Çökme nedeniyle iş yerinde bulunan çeşitli eşya ve yapı malzemeleri zarar görürken, olay çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Van'da kazı çalışmasında lokanta çöktü
Başlık ResmiVan'da kazı çalışmasında lokanta çöktü

YENİ ÇÖKME RİSKİNE KARŞI TEDBİR ALINDI

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel yeni bir çökme riskine karşı tedbir uygulandı. İş yerinde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürmesi bekleniyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İpekyolu
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