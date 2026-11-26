İstanbul Riva'da üç katlı bir villanın uyuşturucu üretiminde kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Özel aydınlatma ve iklimlendirme sistemleriyle donatılan adreste yüzlerce kök Hint keneviri bulunurken 1 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde uyuşturucu üretimi için kullanıldığı belirlenen üç katlı bir villaya düzenlenen baskın, içerideki düzeneği ortaya çıkardı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sırasında Riva'daki müstakil bir villayı takibe aldı. Binada uyuşturucu yetiştirildiğine ilişkin bilgi üzerine adresi belirleyen polis, operasyon için harekete geçti. Baskında bir şüpheli gözaltına alındı.

KENEVİR YETİŞTİRMEK İÇİN ÖZEL DÜZENEK

Villada yapılan aramalarda 536 kök Hint keneviri ile 150 gram esrar bulundu. Üretim alanında kullanılan 79 LED aydınlatma, 19 vantilatör, 6 klima ve 3 havalandırma fanı da polis ekiplerince ele geçirildi.

Adreste ayrıca nem alma makinesi, zirai ilaç kutuları ve ilaçlama pompası bulundu. Ekipler, uyuşturucu yetiştiriciliğinde kullanıldığı değerlendirilen bu ekipmanlara da el koydu.

PARA SAYMA MAKİNESİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Villadaki aramalarda yalnızca uyuşturucu ve üretim ekipmanları bulunmadı. Polis ekipleri 6 cep telefonu, çelik kasa, para sayma makinesi, vakum makinesi ve 5 bin lira nakit paraya da el koydu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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