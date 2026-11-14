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Yanarak can veren tanker sürücüsünün son görüntüleri ortaya çıktı

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Elazığ'da şarampole devrilerek alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü İdris T. araçta yanarak verdi. Sürücünün kazadan hemen önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

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Elazığ-Malatya karayolunda edinilen bilgiye göre, İdris T. (38) idaresindeki 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

ARAÇTA YANARAK CAN VERDİ

Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından araçtan çıkartıldı.

Yanarak can veren tanker sürücüsünün son görüntüleri ortaya çıktı
Başlık ResmiYanarak can veren tanker sürücüsünün son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, akaryakıt tankerinin kazadan hemen önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

Yanarak can veren tanker sürücüsünün son görüntüleri ortaya çıktı
Başlık ResmiYanarak can veren tanker sürücüsünün son görüntüleri ortaya çıktı
Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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