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Yargıtay'dan emsal karar... Düğün yapmadı diye ‘kusurlu’ oldu! Koca tazminata mahkum edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yargıtay&#039;dan emsal karar... Düğün yapmadı diye ‘kusurlu’ oldu! Koca tazminata mahkum edildi
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay, boşanma davasında, kadın istediği hâlde nikâh sonrası düğün yapmayan kocayı tazminata mahkûm etti.

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında, kadının istemesine rağmen resmî nikâh sonrası düğün yapmayan ve kıskanç hareketlerde bulunan kocayı “tam kusurlu” sayan yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

ERKEĞİN İSTEĞİ ÜZERİNE DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Burdur’da karşılıklı açılan boşanma davasında kadın, 10 Haziran 2021’de resmî nikâhla evlenmelerinin ardından düğün tarihinin kararlaştırılmasını istediklerini ancak erkek tarafının çeşitli bahaneler bularak buna yanaşmadığını ifade etti. Gerçek anlamda düğün yaparak aile birliğini oluşturamadıklarını belirten kadın, erkeğin isteği üzerine düğünün iptal edildiğini kaydetti.

HER İKİ TARAFTA TAZMİNAT İSTEDİ

Kocasının çok kıskanç olduğunu, dışarı çıkmasını dahi bahane ederek kendisine hakaretler ettiğini savunan kadın, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmalarına ve 100 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istedi.

Koca ise düğün yapmaktan kaçınmadığını ifade ederek, aile hayatı kurabilmek ve bir an önce düğünün olması için elinden geleni yapmasına rağmen karşı tarafın aynı özeni göstermediğini öne sürdü. Koca, 30 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

YARGITAY ONADI: KOCA TAM KUSURLU

Davaya bakan Bucak 2. Aile Mahkemesi, düğün ve evlilik kararında belirleyici konumda olduğuna işaret ettiği erkeği, düğün merasimini ağırdan alması ve kıskanç hareketlerde bulunması sebebiyle “tam kusurlu” bularak, tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, erkeğin kadına 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. İstinafın da uygun kararı üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi. Daire kocayı tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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