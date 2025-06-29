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Kiracı tahliyesinde emsal karar! Devreye Adalet Bakanlığı girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kiracı tahliyesinde emsal karar! Devreye Adalet Bakanlığı girdi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay'dan emsal bir karar daha geldi. İlk derece mahkemesinde kiracının tahliye taahhütnamesini 'baskı altında' imzaladığı iddia edilse de Adalet Bakanlığı, kamu yararına temyiz talebine bulundu. Kararın ardından Yargıtay ev sahipleri lehine emsal bir karara imza attı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Tahliye taahhütnamesinde yer alan tarihte evi boşaltamayan kiracıya karşı açılan icra davasında ev sahibi haklı bulundu. Yargıtay’ın kararına konu olan davada, kiracının tahliye taahhütnamesini ‘baskı altında’ imzaladığı iddiası ilk derece mahkemesi tarafından haklı bulunarak, davanın reddine karar verilse de devreye Adalet Bakanlığı girdi.

Adalet Bakanlığı, Yargıtay’a başvurarak kanun yararına temyiz talebinde bulundu. Yargıtay’ın aldığı kararda, baskı altında imza attığına dair iddiada ispat yükünün kiracıya ait olduğu, ancak bu iddiasını ispatlayacak bir delil sunulmadığı belirtildi. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin davanın bu yönleri dikkate almadan yazılı şekilde karar vermesinin yasaya ve usule aykırı olduğunu, bu nedenle Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz talebinin kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay’ın kararında “Kural olarak kira ilişkisi kurulduktan sonra alınan taahhütnamenin kiracının serbest iradesi ürünü olduğu kabul edilmelidir. Somut olayda, tahliye taahhütnamesinin tanzim tarihinin belgeye sonradan yazıldığını ve gerçeği yansıtmadığı ileri sürmüş ise de bu iddiasını aynı ispat gücüne haiz başka bir belge ile kanıtlamakla yükümlü olan davalı bu yönde bir delil sunmamıştır” denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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