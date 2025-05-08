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Yer: Tokat! 2 bin yıllık Roma mozaiğini ortaya çıkardı... Sosyal medyada kendini ifşa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi, Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık bir mozaiği ortaya çıkardı. Şüphelilerden M.Ş.’nin tarihi eserin üzerinde kazı yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık bir mozaiği ortaya çıkardı.

İhbar üzerine jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden F.Ş. ve oğlu A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler M.Ş. ve Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yer: Tokat! 2 bin yıllık Roma mozaiğini ortaya çıkardı... Sosyal medyada kendini ifşa etti - 1. Resim

MOZAİK İNCELEMEYE ALINDI

Kaçak kazının yapıldığı bağ evinde tarihi mozaiğin üzerinin torba ile örtülerek gizlenmeye çalışıldığı tespit edilirken, ele geçirilen eser uzman ekipler tarafından incelemeye alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş.’nin 8 Nisan tarihinde mozaik üzerinde kazı yaparken çektiği bir videoyu sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Ayrıca şahsın kazı yaparken sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı iddia edildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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