Diyarbakır ve Muş’ta etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırımlar paniğe sebep oldu. Diyarbakır’da bir evde bulunan anne ve iki çocuğu yaralanırken, Muş’ta cami minaresinin yıkılması sonucu bir kişi hastanelik oldu.

Özetle Kaydet a- | +A

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sağanak yağış sırasında bir eve yıldırım isabet etti.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU YARALANDI

Kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi’ndeki olayda evde bulunan 26 yaşındaki N.F. ile çocukları 7 yaşındaki H.F. ve 8 yaşındaki O.F. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve iki çocuğu, ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yıldırım faciası! Diyarbakır'da eve Muş'ta camiye düştü, çok sayıda yaralı var

MUŞ’TA CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde ise yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı. Minareden kopan taş ve moloz parçaları çevreye savrulurken, camiden çıktığı sırada üzerine taş isabet eden 60 yaşındaki Fethi Akın yaralandı.

Yıldırım faciası! Diyarbakır'da eve Muş'ta camiye düştü, çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akın’ı Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıldırım faciası! Diyarbakır'da eve Muş'ta camiye düştü, çok sayıda yaralı var

BÜYÜK HASAR VAR

Yıkılan minareden savrulan parçalar çevredeki bir eve ve araca da zarar verdi. Yıldırım nedeniyle caminin kapı ve pencereleri ile yakındaki evin camları kırılırken, evdeki bazı elektronik cihazlar da hasar gördü. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri hasar tespit çalışması yaptı. Belediye ekipleri ise yıkılan minarenin enkazını kaldırarak çevrede temizlik gerçekleştirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala